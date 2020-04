Coronavirus से निपटने के लिए सरकार ने देश में Lockdown किया है और इस बीच RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए फैसले के बाद देश के लगभग सभी बड़े बैंकों ने राहत देते हुए लोगों की EMI को लेकर फैसले लिए हैं। कई बैंकों ने EMI कम की है तो कई ने इन्हें चुकाने का वक्त दिया है। हालांकि, यह ग्राहकों के फायदे की खबर है लेकिन इसके लिए उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। State Bank Of India SBI ने अपने ग्राहकों को EMI को लेकर ही सतर्क किया है। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है जिसमें कहा है कि वो किसी भी मैसेज पर यकीन करने से पहले समझ लें।

बैंक द्वारा जारी की गई एडवाजरी में कहा गया है कि अगर आपको भी EMI माफ करने का कोई मैसेज आए तो सावधान हो जाएं। इस तरह के कई मामले इन दिनों देखने में आए हैं जिनमें ठगी करने वाले SBI ग्राहकों को मैसेज भेजकर उनकी EMI आगे बढ़ाने की सूचना देते हैं और उनसे उनका OTP पूछ लेते हैं। एक बार आपने यदि अपनी बैंक डिटेल्स और OTP उन्हें बता दिया तो वो बड़ी आसानी से आपके बैंक खाते से सारे पैसे उड़ा सकता है।

बैंक ने ग्राहकों को इस अलर्ट के साथ यह भी सलाह दी है कि वो किसी भी मैसेज य कॉल के बहकावे में ना आएं जिसमें EMI आगे बढ़ाने की जानकारी देने के साथ उनसे उनकी जनकारी और OTP मांगा गया हो।

इन बातों का भी रखें ध्यान

इसके अलावा बैंक ने यह भी कहा है कि इन दिनों सामाजिक कार्यों का हवाला देकर लोग आपके UPI ID देकर उस पर दान करने की अपील करते हैं जो फर्जी हो सकता है। अगर दान देना हो ता आधिकारिक संस्था को ही दें।

SBI wants you to be secure. Note that any donation you might want to make should be done through the official site of SBI or PM CARES fund only & NOT through Whatsapp, SMS or EMAILER links.

Report these crimes: epg.cms@sbi.co.in & https://t.co/L3ihBoE1kS pic.twitter.com/Q10YGepRXW

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) April 6, 2020