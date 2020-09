State Bank of India: देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सोमवार को स्पष्ट किया कि वह इस साल 14000 नई भर्तियां करेगा। SBI ने इसी के साथ अपनी VRS Scheme को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया। SBI ने कुछ दिनों पहले 30 हजार से ज्यादा लोगों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना Voluntary Retirement Scheme लाने की घोषणा की थी। SBI ने यह स्पष्ट किया कि VRS Scheme लाने का उद्देश्य कॉस्ट कटिंग के लिए नहीं था।

SBI ने सोमवार को बयान जारी कर कहा, इस समय हमारे साथ 2.49 लाख कर्मचारी जुड़े हुए हैं। एक साल पहले तक इस बैंक में 2.57 लाख कर्मचारी काम करते थे। बैंक ने कहा, VRS Scheme का उद्देश्य कॉस्ट कटिंग नहीं है, जिन्हें तरक्की का मौका नहीं मिल पा रहा है वो बाहर अपने लिए मौका देख सकें। वीआरएस स्कीम में कई कर्मचारियों को व्यक्तिगत तरक्की, फिजिकल हेल्थ कंडीशन या पारिवारिक स्थितियों को आधार बनाया गया है।

There've been reports about 'On Tap VRS' scheme proposed to be introduced by SBI. It's been interpreted as cost-cutting measure. SBI is employee-friendly & expanding its operations evidenced by the fact that Bank has plans of recruiting over 14,000 employees this year: SBI Spox pic.twitter.com/0Q01YnkEon

— ANI (@ANI) September 7, 2020