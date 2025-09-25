मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    फेसबुक पर लड़की बनकर बात कर रहे हैं ठग, फ्रॉड होने से पहले कैसे पहचानें

    फेसबुक पर फेक प्रोफाइल्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। कई लोग लड़कियों की नकली आईडी बनाकर चैट करते हैं और धीरे-धीरे भरोसा जीतकर ठगी करने लगते हैं। ऐसे मामलों से बचने के लिए प्रोफाइल डिटेल्स, एक्टिविटी और फ्रेंड लिस्ट जांचें। संदिग्ध अकाउंट तुरंत ब्लॉक और रिपोर्ट करें।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 01:13:15 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 01:13:15 PM (IST)
    फेसबुक पर लड़की बनकर बात कर रहे हैं ठग, फ्रॉड होने से पहले कैसे पहचानें
    फेसबुक फेक प्रोफाइल को पहचानें। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. अचानक पर्सनल सवाल पूछने वाले प्रोफाइल्स से सतर्क रहें।
    2. नकली आईडी पर पोस्ट और तस्वीरें अक्सर संदिग्ध होती।
    3. वीडियो कॉल से बचना भी फर्जी प्रोफाइल का संकेत।

    डिजिटल डेस्क। आजकल सोशल मीडिया पर दोस्ती करना बेहद आसान हो गया है, लेकिन इसके साथ ही धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर कई लोग नकली प्रोफाइल बनाकर बातचीत करते हैं। वह धीरे-धीरे भरोसा जीतकर फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं।

    कई बार लड़के खुद को लड़की बनाकर चैट करते हैं। उसके बाद पैसों या निजी जानकारी की मांगने तक बात पहुंच जाती है। ऐसे में इस तरह के ठगों से सतर्क रहना बेहद जरूरी है।

    फेक प्रोफाइल को ऐसे पहचानें

    फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल का सबसे पहला संकेत होता है कि अचानक से बहुत पर्सनल सवाल पूछना या जल्द ही नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करना। अक्सर ऐसे अकाउंट्स पर बहुत कम पोस्ट होती हैं या फिर सारी तस्वीरें इंटरनेट से उठाई गई लगती हैं। इसके अलावा चैटिंग के दौरान भाषा और टोन में भी गड़बड़ी नजर साफ आती है। नकली प्रोफाइल चलाने वाले अक्सर वीडियो कॉल या वॉइस कॉल से बचते हैं और बहाने बनाते रहते हैं।

    फ्रॉड से बचने के टिप्स

    अगर कोई लड़की की प्रोफाइल बनाकर बात कर रहा है और पर्सनल डीटेल्स मांग रहा है, तो समझ जाइए कि मामला संदिग्ध है। असली आईडी कभी तुरंत निजी जानकारी या पैसों की डिमांड नहीं करती। अगर कोई आपसे पैसे मांगे, तो तुरंत उसे ब्लॉक करें और फेसबुक पर रिपोर्ट कर दें।

    naidunia_image

    साइबर क्राइम में शिकायत करें

    अगर गलती से आपने अपनी जानकारी साझा कर दी है या पैसे दे दिए हैं, तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। समय पर कदम उठाकर ही आप खुद को और दूसरों को धोखाधड़ी से बचा सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.