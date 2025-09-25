फेसबुक पर लड़की बनकर बात कर रहे हैं ठग, फ्रॉड होने से पहले कैसे पहचानें

डिजिटल डेस्क। आजकल सोशल मीडिया पर दोस्ती करना बेहद आसान हो गया है, लेकिन इसके साथ ही धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर कई लोग नकली प्रोफाइल बनाकर बातचीत करते हैं। वह धीरे-धीरे भरोसा जीतकर फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं।

कई बार लड़के खुद को लड़की बनाकर चैट करते हैं। उसके बाद पैसों या निजी जानकारी की मांगने तक बात पहुंच जाती है। ऐसे में इस तरह के ठगों से सतर्क रहना बेहद जरूरी है। फेक प्रोफाइल को ऐसे पहचानें फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल का सबसे पहला संकेत होता है कि अचानक से बहुत पर्सनल सवाल पूछना या जल्द ही नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करना। अक्सर ऐसे अकाउंट्स पर बहुत कम पोस्ट होती हैं या फिर सारी तस्वीरें इंटरनेट से उठाई गई लगती हैं। इसके अलावा चैटिंग के दौरान भाषा और टोन में भी गड़बड़ी नजर साफ आती है। नकली प्रोफाइल चलाने वाले अक्सर वीडियो कॉल या वॉइस कॉल से बचते हैं और बहाने बनाते रहते हैं।