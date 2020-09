School Reopen : अनलॉक 4 में स्‍कूलों को खोले जाने की चर्चाओं के बीच सरकार ने आज बड़ी घोषणा की है। इसके अनुसार आने वाले दिनों में स्‍कूलों को कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को स्‍कूल बुलाया जा सकता है। इस संबंध में आज सरकार ने नई एसओपी SOP जारी कर दी है। इसके अनुसार स्कूलों में 9-12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्वैच्छिक आधार पर, उनके शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए शैक्षणिक गतिविधियों को आंशिक रूप से फिर से शुरू करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि यह अनुमति 21 सितंबर से दी जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को 21 सितंबर से शुरू होने वाले स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।

5 महीने से अधिक समय से बंद स्‍कूल अब चरण तरीके से खुलने जा रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9 से 12 वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों में शिक्षण गतिविधियों की आंशिक बहाली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। भारत सरकार चरण बद्ध तरीके से अनलॉकिंग में गतिविधियों पर जोर दे रही है। आने वाले दिनों में यह अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9 वीं से 12 वीं के छात्रों के लिए स्कूलों में गतिविधियों को आंशिक रूप से फिर से शुरू करने के लिए 21 सितंबर 2020 से अनुमति दी जाएगी।

इन बातों का रखना होगा ध्‍यान

21 सितंबर को फिर से खुलने वाले सभी स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के तापमान की जांच के लिए स्कूल के दरवाजों पर थर्मल गन होनी आवश्यक हैं। खोलने से पहले, स्कूल कक्षाओं को पूरी तरह से साफ कर देंगे और सैनिटाइज़र की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि कक्षा 9-12 के छात्रों को शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर अपने स्कूल जाने की अनुमति होगी। यह उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन होगा। इस तरह की यात्राओं और शिक्षक-छात्र बातचीत को एक आयोजित किया जाना चाहिए।

Students of class 9-12 will be permitted to visit their school on voluntary basis for taking guidance from teachers. It'll be subject to written consent of their parents/guardians. Such visits & teacher-student interaction must be organized in a staggered manner: Health Ministry pic.twitter.com/QfTItiANxw

This SOP outlines various generic precautionary measures to be adopted in addition to specific measures

to be taken when schools are permitting students (for 9th to 12th class) to prevent the spread of COVID-19: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/BzSUwTROzp

