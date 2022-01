Delhi Schools Reopening : राजधानी दिल्ली में जल्द ही सभी स्कूल खोले जा सकते हैं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद इसे जरुरी बताया है। दरअसल बुधवार को लोक नीति विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया के नेतृत्व में अभिभावकों के प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की और स्कूलों को जल्द खोलने का अनुरोध किया। इस बारे में ट्वीट करते हुए सिसोदिया ने कहा, "दिल्ली के बच्चों के अभिभावकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए 1600 से अधिक अभिभावकों के हस्ताक्षरों वाला एक ज्ञापन मुझे सौंपा। मैं उनकी मांगों से सहमत हूं। अगर हमने स्कूल अभी नहीं खोले, तो बच्चों की एक पूरी पीढ़ी पीछे रह जाएगी।"

Delhi Education Minister Manish Sisodia: A delegation of parents of Delhi's children submitted a memorandum to me signed by more than 1600 parents for reopening of schools. I agree with their demands. A generation of children will be left behind if we do not open our schools now. pic.twitter.com/D9oRZdMVGK

— ANI (@ANI) January 26, 2022