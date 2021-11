दिल्‍ली में प्रदूषण के चलते हालात खराब होते जा रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी है कि यहां सोमवार से एक सप्ताह के लिए स्कूल बंद रहेंगे, ताकि बच्चों को प्रदूषित हवा में सांस न लेनी पड़े। 14-17 नवंबर के बीच निर्माण गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। सरकारी कार्यालय एक सप्ताह के लिए 100% क्षमता पर घर (WFH) वर्क फ्रॉम होम संचालित होंगे। निजी कार्यालयों को यथासंभव WFH विकल्प के लिए एक सलाह जारी की जानी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में टोटल लॉकडाउन पर SC में एक सुझाव था अगर (प्रदूषण) की स्थिति बदतर होती है तो हम एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर रहे हैं, जिस पर एजेंसियों, केंद्र के साथ चर्चा की जाएगी। यदि ऐसा होता है, तो निर्माण, वाहनों की आवाजाही होगी रोका जाना चाहिए।

#WATCH | There was a suggestion in SC over complete lockdown in Delhi if (pollution) situation turns worse...We're drafting a proposal..which will be discussed with agencies, Centre...If it happens, construction, vehicular movement will have to be stopped:Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/TipgA0ySOq

— ANI (@ANI) November 13, 2021