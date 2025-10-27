स्कूल ऑफ एमीनेन्स: पंजाब की शिक्षा में नया अध्याय

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ‘शिक्षा क्रांति’ ने पंजाब की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को नए आयाम दिए हैं। 2022 से शुरू इस पहल के तहत 118 स्कूल ऑफ एमीनेन्स बनाए गए, जिन पर कुल 231.74 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए प्रशिक्षक मौजूद हैं। गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग, यूनिफॉर्म, जूते और परिवहन की सुविधा मिल रही है।

इस पहल से 265 छात्रों ने जेईई मेन्स, 44 ने जेईई एडवांस्ड और 848 ने नीट परीक्षा पास की। मुख्यमंत्री मान के स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत सिविल अधिकारी इन छात्रों को मार्गदर्शन दे रहे हैं।

साथ ही, 19,200 सरकारी स्कूलों में पेरेंट-टीचर मीटिंग्स में 25 लाख से अधिक अभिभावकों की भागीदारी हुई। इससे शिक्षा के प्रति समाज का जुड़ाव और भी मजबूत हुआ।

‘स्कूल ऑफ एमीनेन्स’ न केवल शिक्षा के मंदिर बन गए हैं, बल्कि पंजाब के हर बच्चे को समान अवसर और उज्जवल भविष्य देने की दिशा में यह कदम ऐतिहासिक साबित हो रहा है।