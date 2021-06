केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वालों के लिए एक SOP (special operating procedure) जारी की है। इसके तहत विदेश यात्रा पर जानेवालों को टीकाकरण की दूसरी डोज के लिए छूट दी गई है। भारत सरकार द्वारा वैक्सीनेशन के लिए जारी नई गाइडनलाइन के मुताबिक ऐसे लोग जो वैक्सीन की पहली डोज लगा चुके हैं और उनकी विदेश की यात्रा की तिथि 84 दिन के भीतर तय है तो उनको दूसरी डोज समय से पहले भी दी जाएगी। इससे विदेश में पढ़ाई के लिए जानेवाले छात्र, नौकरीपेशा लोग, और खिलाड़ियों को राहत मिलेगी।

