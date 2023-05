G-20 Meeting: जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सोमवार से जी-20 सदस्यों के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक होनेवाली है। एक तरफ सरकार ने इसकी तैयारी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये हैं। बता दें कि 22-24 मई तक होनेवाली ये बैठक, नई दिल्ली में सितंबर में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन से पहले बैठकों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। इसकी तैयारियों का जायजा लेने श्रीनगर पहुंचे G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि श्रीनगर अब पहले से और सुंदर हो गया है और सुविधाएं मिली हैं। जब यहां दुनिया के प्रभावशाली देशों के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि आएंगे और श्रीनगर की प्राकृतिक सुंदरता और सुविधाओं के देखेंगे तो घाटी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

#WATCH | Harsh Vardhan Shringla, Chief Coordinator, G20 Presidency speaks on the third G20 Tourism Working Group meeting which will be held from 22nd to 24th May in Srinagar. Says, "This G20 meeting will help in the revival of tourism in the valley. This will be the most… pic.twitter.com/3bd0A6gsFm

