पंजाब के फिरोजपुर जिले में आज होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को अचानक सुरक्षा कारणों से टाल दिया है। पहले बताया जा रहा था कि खराब मौसम होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी की रैली को टाला गया है, लेकिन अब जानकारी सामने आई है कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक के कारण प्रधानमंत्री मोदी की रैली को टाला गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने भी जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी जब फिरोजपुर में कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए पहुंच रहे थे, तभी फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि फ्लाईओवर पर गहमागहमी के बीच पीएम मोदी का काफिला काफी देर तक रुका रहा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद भाजपा पंजाब सरकार पर भड़क गई है और भाजपा नेता अश्विनी कुमार ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से इस्तीफा मांगा है।

Security breach in PM Narendra Modi's convoy near Punjab's Hussainiwala in Ferozepur district. The PM's convoy was stuck on a flyover for 15-20 minutes. pic.twitter.com/xU8Jx3h26n

खराब मौसम के कारण कार से जा रहे थे पीएम मोदी

मिली जानकारी के मुताबिक फिरोजपुर में आज बारिश रही है और खराब मौसम के कारण पीएम मोदी हेलीकॉप्टर के स्थान पर कार से पहुंच रहे थे। प्रधानमंत्री आज सुबह पहले बठिंडा पहुंचे थे और इसके बाद हेलीकॉप्टर से उन्हें हुसैनीवाला पहुंचना था, लेकिन खराब के चलते कार से रवाना हो गए थे।

गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट

इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा में गंभीर चूक पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही राज्य सरकार को भी इस सुरक्षा व्यवस्था में चूक की जिम्मेदारी तय करने और सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।

The Ministry of Home Affairs (MHA) taking cognisance of this serious security lapse has sought a detailed report from the state government. The State Government has also been asked to fix responsibility for this lapse and take strict action.

