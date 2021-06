Maharashtra Covid 19: मुंबई में 50 फीसदी बच्चों में कोरोना एंटीबॉडी पाई गई है। BMC के चौथे सीरो सर्वे के में ये खुलासा हुआ है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के 50 फीसदी बच्चे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। BMC ने इसके लिए 1 अप्रैल से 15 जून तक सैंपल लिए गए थे। इस सीरो सर्वे का सैंपल टेस्ट, नायर अस्पताल और कस्तूरबा अस्पताल के लैब में किया गया। इस सर्वे से साफ पता चलता है कि कोरोना की दूसरे लहर में बच्चे भी काफी संख्या में प्रभावित हुए हैं।

As per the serosurvey conducted prior to the anticipated third wave, over 50% pediatric population in Mumbai has antibodies. The percentage has increased as compared to the earlier serosurvey: Municipal Corporation, Greater Mumbai#Maharashtra pic.twitter.com/IqWCOkT1sx

— ANI (@ANI) June 28, 2021