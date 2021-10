भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) को नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश में प्रत्येक को 10 लाख कोविशील्ड खुराक निर्यात करने की अनुमति दी है, जबकि भारत बायोटेक वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत ईरान को कोवैक्सिन की 10 लाख खुराक प्रदान करेगा। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने आधिकारिक सूत्र के हवाले से दी है। भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल (DCGI) द्वारा सीरम इंस्टिट्यूट के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के Covaxin को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (EUA) की मंजूरी देने के बाद भारत ने 16 जनवरी को अपना COVID-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया था। Covaxin और Covisheeld के अलावा, DCGI ने अब तक मॉडर्न, स्पुतनिक V और Zydus Cadila एंटी-कोरोनावायरस टीकों को भी मंजूरी दे दी है। इस बीच भारत ने बीते रविवार को एक और मील का पत्थर हासिल किया, । देश में टीकाकरण का आंकड़ा अब 90 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 90.51 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है, जिनमें से शनिवार को 73.76 लाख जैब्स को टीका लगाया गया था।

प्रारंभ में, देश केवल स्वास्थ्य कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का टीकाकरण कर रहा था। हालांकि, 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए इस अभियान का विस्तार किया गया था। 1 अप्रैल को, भारत ने 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया। बाद में, केंद्र ने इस अभियान का विस्तार किया 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीकाकरण की अनुमति दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में 3.30 करोड़ COVID-19 मरीज भी संक्रमण से उबर चुके हैं, जिससे भारत की रिकवरी दर 97.87 प्रतिशत हो गई है।

Government of India has permitted Serum Institute of India (SII) to export 10 lakh Covishield doses each to Nepal, Myanmar and Bangladesh, while Bharat Biotech will provide Iran with 10 lakh doses of Covaxin under the Vaccine Maitri programme: Official Sources

