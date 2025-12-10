दिल्ली के लाल किले में 'शाहजहां' की शाही वापसी, एयर इंडिया के 'एम्परर' बेड़े का मॉडल बना आकर्षण का केंद्र

डिजिटल डेस्क। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला इन दिनों एक असाधारण दृश्य का साक्षी बन रहा है, जहां यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर आयोजित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। इस विशेष अवसर को यादगार बनाने के लिए दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों का स्वागत एक अनोखे 'शाहजहां' द्वारा किया जा रहा है।

यह वापसी किसी मुगल बादशाह की नहीं, बल्कि एयर इंडिया के गौरवशाली इतिहास से जुड़े एक शानदार प्रतीक की है। हम बात कर रहे हैं बोइंग 747 जंबो जेट के एक आकर्षक मॉडल की, जिसे कभी 'शाहजहां' नाम दिया गया था। यह विमान मॉडल एयर इंडिया के प्रसिद्ध 'एम्परर' (सम्राट) बेड़े का हिस्सा था, जो भारत की हवाई यात्रा की शाही शान को दर्शाता था।

क्यों महत्वपूर्ण है यह विमान

यह विशाल विमान मॉडल अब लाल किले के परिसर में, ब्रिटिश काल के एक बैरक के सामने गर्व से खड़ा है। यह स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बैरक में हाल ही में एक नई गैलरी खोली गई है। इस गैलरी में एयर इंडिया के प्रसिद्ध 'महाराजा कलेक्शन' से चुनी गई अनमोल कलाकृतियां, चित्र, पोस्टर और अन्य दुर्लभ वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। यह संग्रह भारतीय कला, डिजाइन और आतिथ्य की विरासत को दर्शाता है।

यादगार प्रतीक बन गया है 'शाहजहां' विमान

यूनेस्को के इस वैश्विक आयोजन में, भारतीय संस्कृति और विरासत को जिस भव्यता के साथ प्रस्तुत किया गया है, उसमें यह 'शाहजहां' विमान मॉडल और महाराजा संग्रह एक यादगार प्रतीक बन गए हैं। वे न केवल अतीत की शाही शान को याद दिलाते हैं, बल्कि आधुनिक भारत के सांस्कृतिक जुड़ाव और गौरवशाली यात्रा को भी दर्शाते हैं। यह प्रदर्शन अतीत की विरासत को वर्तमान के वैश्विक मंच से सफलतापूर्वक जोड़ता है।