Aryan Khan Bail : आज शाम तक आर्यन खान की जेल से रिहाई हो सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को क्रूज ड्रग्स मामले में जमानत दे दी थी। फैसले की कॉपी आने और जेल से रिहाई की प्रक्रिया पूरी होने में आज दिन भर का समय लग सकता है। माना जा रहा है कि आज कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आर्यन आर्थर रोड जेल से बाहर आ जाएंगे और 26 दिनों के बाद वे मन्नत यानी अपने घर में कदम रखेंगे। इस बीच शाहरुख के परिवार और तमाम फैन्स की निगाहें आर्यन खान की जेल से रिहाई पर टिकी हुई हैं। आर्यन के अलावा हाईकोर्ट ने दो अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है।

#AryanKhan bail order | The order also states that the applicant should attend the NCB Mumbai office on each Friday between 1100-1400 hours to mark their presence. Applicant should not leave the country without permission from NDPS Court

— ANI (@ANI) October 29, 2021