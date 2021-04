Sharad Bobde Retires:न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे आज (शुक्रवार) देश के चीफ जस्टिस के पद से रिटार हो गए। उन्होंने कहा कि प्रसन्नता और अच्छी यादों के साथ विदा ले रहा हूं। इस बात का संतोष है कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया। बता दें जस्टिस अरविंद ने साल 2019 नवंबर में 47वें सीजेआई के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने कोरोना महामारी में देश की न्यायपालिका का नेतृत्व किया। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट का काम करवाया।

अपने विदाई भाषण में बोबडे ने कहा कि आखिरी दिन मिली-जुली अनुभूति होती है। जिसे बयां करना कठिन हैं। उन्होंने कहा, कोविड संक्रमण के दौर में डिजिटल तरीके से काम करना रजिस्ट्री के बिना संभव नहीं है। डिजिटल सुनवाई के बारे में कई ऐसी असंतोषजनक मसले हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। जस्टिस बोबडे ने कहा कि इस तरह की सुनवाई में फायदा हुआ। मुझे वकीलों के पीछे बंदूक समेत पेंटिंग तक दिखाई दीं। उन्होंने कहा, मैं इस संतोष के साथ पद छोड़ रहा हूं कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया हैं। मैं अब कमान न्यायाधीश एनवी रमना को सौंप रहा हूं।

अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल तीन साल का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया कोरोना से लड़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना था, बार ने सोचा कि कोर्ट भी बंद हो जाएगी। लेकिन अरविंद बोबडे ने डिजिटल सुनवाई शुरू की। करीब 50 हजार मामलों को निपटारा कर दिया। यह बड़ी उपलब्धि है। बता दें अरविंद बोबडे का जन्म नागपुर में 24 अप्रैल 1956 को हुआ। वह 1978 में महाराष्ट्र बार काउंसिल में अधिवक्ता के तौर पर रजिस्टर्ड हुए थे। बोबडे 29 मार्च 2000 को बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश बने। 16 अक्टूबर 2012 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे।

To the young members of the bar who are disheartened by the evident events of the pandemic, I want to say, “don’t lose hope. Carry on. Things will change”: Outgoing Chief Justice of India Sharad Arvind Bobde pic.twitter.com/v0wQ9Lap4w

