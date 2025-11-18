PM मोदी के मुरीद हुए शशि थरूर, कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री के भाषण को बताया प्रेरणादायक, इस बात से हुए प्रभावित

डिजिटल डेस्क: कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सराहना करते हुए कहा कि उनका नवीनतम भाषण भारत को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है। कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी के उस वक्तव्य की विशेष प्रशंसा की, जिसमें मोदी ने 2035 तक देश को मैकाले की सोच और औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने का संकल्प जताया था।

हाल के दिनों में, खासकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद से, थरूर की राजनीतिक भाषा में बदलाव देखा जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होते हुए भी वह समय-समय पर प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के विभिन्न निर्णयों की सार्वजनिक रूप से तारीफ करते रहे हैं, जिससे कांग्रेस खेमे में असहजता भी बढ़ती दिखाई देती है।

मंगलवार को छठे रामनाथ गोयनका व्याख्यान में प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करते हुए भारतीय परंपराओं, भाषाओं और ज्ञान-प्रणाली को केंद्र में रखने का आह्वान किया था। इसी कार्यक्रम में दर्शक दीर्घा में शशि थरूर भी मौजूद थे। Attended PM @narendramodi’s #RamnathGoenkaLecture at the invitation of @IndianExpress last night. He spoke of India's "constructive impatience" for development and strongly pushed for a post-colonial mindset. The PM emphasized that India is no longer just an 'emerging market'… pic.twitter.com/97HwGgQ67N — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 18, 2025