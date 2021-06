महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच हाल में हुई मुलाकात के बाद शिवसेना के तेवर बदल गये हैं। शिवसेना नेता संजय राउत के मुताबिक नरेन्द्र मोदी इस समय देश और भाजपा के टॉप लीडर हैं। राउत से पूछा गया था कि मीडिया में खबरें आई हैं कि RSS राज्यों के चुनावों में स्थानी नेताओं को पेश करने पर विचार कर रहा है। ऐसे में क्या उन्हें लगता है कि मोदी की लोकप्रियता कम हुई है? इस सवाल पर राउत ने कहा, कि मुझे लगता है कि नरेन्द्र मोदी इस समय देश और बीजेपी के शीर्ष नेता हैं। पिछले सात साल में भाजपा की सफलता का श्रेय भी मोदी को ही जाता है।

I believe that Narendra Modi is the top leader of the country and Bharatiya Janata Party. No one can deny the fact that the success which the Bharatiya Janata Party has got in the last 7 years is only because of Narendra Modi: Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/lYAqcmEtdS

— ANI (@ANI) June 10, 2021