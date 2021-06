शिवसेना को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करने के फायदे हैं, तो नुकसान भी है। पार्टी के अंदर से कई बार ऐसी प्रतिक्रियाएं आती रही हैं, जिसमें नेताओं ने बीजेपी से नाता तोड़ने पर असहमति जताई है। इसी कड़ी में शिवसेना ने एक विधायक प्रताप सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर बीजेपी से दुबारा हाथ मिलाने की अपील की है। वैसे इस सलाह के पीछे पार्टी से ज्यादा उनके अपने हित छिपे हैं।

प्रताप सरनाइक ने पत्र में लिखा है कि कांग्रेस जो गठबंधन सहयोगी है, निगम चुनावों में अकेले उतरेगी, जबकि दूसरे गठबंधन सहयोगी NCP, शिवसेना के विधायकों को अपने पाले में ले जाने की कोशिश में जुटी है। वहीं केन्द्रीय एजेंसियां भी जानबूझकर शिव सेना के नेताओं को परेशान कर रही है। ऐसे में बेहतर होगा कि बीजेपी से ही फिर से हाथ मिला लिया जाए।

Shiv Sena MLA Pratap Sarnaik writes to Maharashtra CM. His letter reads, 'NCP & Congress want their own CM. Congress wants to contest alone & NCP is trying to break away leaders from Shiv Sena. There seems to be veiled support from Centre, no central agency is behind NCP leaders' pic.twitter.com/j9nIoTFOjJ

— ANI (@ANI) June 20, 2021