Maharashtra: वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया है। कांग्रेस के सहयोगी दल शिवसेना (ठाकरे गुट) ने राहुल गांधी के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। शिव सेना के नेता संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र में आकर ऐसा बयान देना कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। संजय राउत ने कहा, 'राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर जो कहा है, उससे महा विकास अघाड़ी पर असर पड़ेगा।' उन्होंने कहा कि वीर सावरकर हमारे हीरो हैं और हम 10 सालों से उन्हें भारत रत्न दिये जाने की मांग कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी गुरुवार को कहा था कि हम उनके इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं।

Giving such a statement can cause strife in MVA. We believe in Veer Savarkar and we want to ask the fake Hinduvaadi that we are demanding Bharat Ratna for Veer Savarkar for 10 years. Even though BJP is in power, why are they not fulfilling our demands?: Shiv Sena MP Sanjay Raut pic.twitter.com/yoo61uAcaL

— ANI (@ANI) November 18, 2022