भारत के चुनाव आयोग ने आज आदेश दिया कि पार्टी का नाम "शिवसेना" और पार्टी का प्रतीक "धनुष और तीर" एकनाथ शिंदे गुट द्वारा बनाए रखा जाएगा। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को आवंटित किया कि पार्टी का नाम 'शिवसेना' और धनुष और तीर का पार्टी चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट द्वारा रखा जाएगा। ईसीआई ने कहा कि शिंदे गुट का समर्थन था। जून 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने तख्तापलट किया तो पार्टी में दो गुट उभर आए। पार्टी उद्धव ठाकरे और एकांत शिंदे के समर्थकों के बीच बंट गई। शिंदे के तख्तापलट के कारण महाराष्ट्र में महा विकास अघडी सरकार बनी और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। शिंदे को बाद में देवेंद्र फडणवीस के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई।

संजय राउत ने कहा चिंता नहीं

उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने कहा कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनता हमारे साथ है। हम एक नए प्रतीक के साथ जाएंगे और इस शिवसेना को एक बार फिर जनता की अदालत में उठाएंगे। चुनाव आयोग के आदेश पर कि पार्टी का नाम "शिवसेना" और प्रतीक "धनुष और तीर" शिंदे गुट द्वारा बनाए रखा जाए, अब राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

We don't need to worry. Public is with us. We'll go with a new symbol&raise this Shiv Sena once again in the court of public: Sanjay Raut, Uddhav Thackeray faction, on Election Commission order that the party name “Shiv Sena”&symbol “Bow & Arrow” to be retained by Shinde faction pic.twitter.com/ijkKR6lJ5Y

