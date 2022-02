Shivamogga News: हर्ष की हत्‍या मामले में दो गिरफ्तार, परिजनों को 2 लाख रु. मुआवजा देंगे विधायक

Shivamogga Murder case: कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। कार्यकर्ता की शवयात्रा के दौरान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और हिंसा भड़क गई जिसमें एक महिला सिपाही और फोटो पत्रकार समेत तीन लोगों के घायल होने की खबर है। गंभीर हालात को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है और एहतियात के तौर पर स्कूल और कालेजों को दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कार्यकर्ता की पहचान 28 वर्षीय हर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, समाचार एजेंसी एएनआइ ने तीन लोगों को गिरफ्तार किए जाने और कुछ लोगों को हिरासत में लेने की जानकारी दी है। बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा हत्याकांड में शिवमोग्गा एसपी बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने कहा है कि हमने डीसी से आज रात से कल सुबह तक कर्फ्यू लगाने का अनुरोध किया है। पुलिस बल की कुल तैनाती 500 से अधिक होगी।

समाचार एजेंसी आइएएनएस के मुताबिक पेशे से टेलर हर्ष शिमोगा में बजरंग दल का प्रखंड समन्वयक था। कुछ दिन पहले उसने एक सोशल मीडिया पर वर्ग विशेष को लेकर पोस्ट लिखा था, जिसके बाद उसके खिलाफ शहर के डोडापेट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसे फोन पर जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थीं। रविवार रात बदमाशों ने उसे दौड़ाया और धारदार हथियार से बुरी तरह मारकर फरार हो गए। हर्ष को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

घरवालों से मिले राज्य के गृह मंत्री

राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने हर्ष के परिवार से मुलाकात की और दोषियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि अभी यह जानकारी नहीं है कि इस हत्याकांड के पीछे किस संगठन का हाथ है। परंतु, पुलिस ने हत्या में शामिल सभी लोगों के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली है। बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष के भाई प्रवीण ने कहा है कि मेरा भाई संगठन का सक्रिय सदस्य था। वह केवल हिंदुओं के बारे में सोचता था। कल रात हमें सूचना मिली कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

बीजेपी विधायक ने की 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा

कर्नाटक के होन्नाली से भाजपा विधायक सांसद रेणुकाचार्य ने घोषणा की, "हर्ष के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि हर्ष का जाना मेरे अपने बेटे को खोने जैसा है। मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूं, उन्हें 2 लाख रुपये दे रहा हूं।

भाजपा ने कहा यह कथित उदारवादियों का पाखंड

भाजपा सांसद राज्यवर्धन राठौर ने इस मामले में कहा है कि चुनाव सबको बेनकाब करते हैं। कांग्रेस, सपा, आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वे आतंकवाद पर कार्रवाई नहीं करते हैं और यहां तक ​​कि इसे बढ़ावा भी देते हैं। देश का लाभ और सुरक्षा उनकी एजेंडा सूची में सबसे पहले आता है, सत्ता पहले आती है। इस देश के 'छद्म उदारवादियों' का पाखंड देखिए; हर्ष (बजरंग दल कार्यकर्ता) नाम के एक व्यक्ति ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्त करते हुए एक समान नागरिक संहिता की मांग की, और उसके खिलाफ एक फतवा जारी होने के बाद उसे मार दिया गया।

The loss of Harsha is like losing my own son. I stand with his family, am giving them Rs 2 lakhs: MP Renukacharya, BJP MLA from Honnali, Karnataka (file pic) pic.twitter.com/dx0IMpMRLC — ANI (@ANI) February 21, 2022

"Rs 2 lakh compensation for the kin of Harsha, (Bajrang Dal activist who was allegedly murdered in Shivamogga)," announces MP Renukacharya, BJP MLA from Honnali, Karnataka — ANI (@ANI) February 21, 2022

Look at the hypocrisy of this country's 'pseudo-liberals'; a person named Harsh (Bajrang Dal activist) demanded a uniform civil code, expressing his freedom of expression, & was killed after a fatwa was issued against him: BJP MP Rajyavardhan Rathore pic.twitter.com/SnCxaWR8RN — ANI (@ANI) February 21, 2022

My brother was an active member of the Sangathan. He only used to think about Hindus and that is what killed him. Last night we were informed that he has been admitted to a hospital. We want strict to be taken against the culprits: Praveen, Bajrang Dal activist Harsha's brother pic.twitter.com/E4r69YCZVX — ANI (@ANI) February 21, 2022

Harsha, Bajrang Dal activist murder case | We have requested the DC to impose a curfew starting tonight till tomorrow morning. Everything is peaceful after the procession ended. The total deployment of police forces will be more than 500 in number: Laxmi Prasad BM, SP Shivamogga pic.twitter.com/GoRt2xmMtG — ANI (@ANI) February 21, 2022

Posted By: Navodit Saktawat