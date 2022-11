Shraddha Murder Case: श्रद्धा मर्डर केस में आज दिल्ली पुलिस ने कुछ हथियार बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल आफताब पूनावाला ने श्रद्धा के शव को काटने में किया गया था। दिल्ली पुलिस सूत्र ने समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से बताया कि पुलिस ने श्रद्धा की वह अंगूठी भी बरामद की है जो आफताब ने किसी दूसरी लड़की को गिफ्ट की थी जिसे उसने अपने फ्लैट पर बुलाया था।

दूसरी तरफ आफताब का नार्को टेस्ट 5 दिसंबर को होने की संभावना है। प्राप्‍त जानकारी के अनुसार दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ प्रशासन को आफताब पूनावाला को 28 और 29 नवंबर और 5 दिसंबर को एफएसएल निदेशक के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। इसलिए टेस्ट 5 दिसंबर को हो सकता है क्योंकि अंबेडकर अस्पताल में सोमवार को नार्को टेस्ट कराने का नियम है। पुलिस ने कहा कि शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने आफताब पूनावाला को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था, जोन दो) सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि पुलिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट में आगे की कार्यवाही के लिए आरोपियों को पेश करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूनावाला ने कथित तौर पर 27 वर्षीय अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर का गला घोंट दिया था और उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए, जिसे उसने अपने महरौली स्थित आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा, और फिर कई दिनों तक शहर भर में फेंक दिया था।

फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में शुक्रवार को पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट करीब तीन घंटे तक चला। पुलिस ने कहा कि पूनावाला पोलीग्राफ जांच के अपने तीसरे सत्र के लिए शाम चार बजे रोहिणी स्थित एफएसएल पहुंचे और शाम साढ़े छह बजे के बाद चले गए। पूनावाला की चार दिन की पुलिस रिमांड शनिवार को खत्म हो गई। आरोपी को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था, जिसे 17 नवंबर को और पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। मंगलवार को उन्हें और चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने पूनावाला के फ्लैट से पांच चाकू जब्त किए थे और उन्हें अपराध में इस्तेमाल किए जाने का पता लगाने के लिए एफएसएल भेजा था।

Shraddha murder case: Delhi Police recovered some weapons that were used to chop off Shraddha's body. Police have also recovered Shraddha's ring that Aftab had gifted to another girl whom he invited to his flat: Delhi Police Sources

