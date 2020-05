Shramik Special Trains: रोजगार की तलाश में अपने घरों से दूर गए मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों (Shramik Special Trains) के लिए अपनी गाइडलाइन में अहम बदलाव किया है। अब ये ट्रेन जिस राज्य में जा रही हैं, वहां के तीन शहरों पर रुक सकेगी। रेलवे ने सोमवार को नई गाइडलाइन जारी करते हुए यह सुविधा दी। साथ ही कहा है कि ट्रेन में उतने यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी, जितनी स्लीपर बर्थ हैं। इससे अब मजदूरों का अपने-अपने घरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। बता दें, इन ट्रेन में मजदूरों की सफर पूरी तरह फ्री है। केंद्र और संबंधित राज्य सरकार खर्च वहन कर रही है।

Ministry of Railways modifies guidelines on movement of stranded persons by Shramik Special Trains- trains to now have up to 3 stoppages in destination state, train capacity should be equal to no. of sleeper berths on the train pic.twitter.com/wKBA5GpLHa

— ANI (@ANI) May 11, 2020