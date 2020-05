Shramik special trains: रेलवे ने साफ किया है कि लॉकडाउन के कारण यहां-वहां फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके प्रदेश के तक भेजने के लिए चलाई जा रही हैं स्पेशल ट्रेनों में उनसे कोई टिकट नहीं वसूला जा रहा है। रेलवे के मुताबिक, मजदूरों के लिए यह यात्रा पूरी तरह फ्री है। हां, संबंधित प्रदेश सरकार से स्टेंडर्ड फेयर वसूला जा रहा है। यह रेलवे द्वारा वहन किए जा रहे खर्च का महज 15 फीसदी हिस्सा है। साथ ही इन यात्रियों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था की रेलवे द्वारा की जा रही है। बता दें, कुछ राजनीतिक दलों ने रेलवे पर आरोप लगाया है कि मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए टिकट वसूले जा रहे हैं।

यात्रियों को भोजन, पेयजल की जिम्मेदारी राज्यों की

दिशा-निर्देशों में कहा गया कि संबंधित राज्य सरकार यात्रियों के समूह को लेकर तदनुसार योजना तैयार करेगी। ट्रेन की क्षमता के 90 फीसद से कम मांग नहीं होनी चाहिए। रेलवे निर्दिंष्ट गंतव्यों के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा बताई गई यात्रियों की संख्या के हिसाब से टिकट तैयार करेगी और इन्हें स्थानीय राज्य प्राधिकारों को सौंपा जाएगा। जहां से ट्रेन चलेगी, संबंधित राज्य सरकार उस स्थान पर यात्रियों को भोजन के पैकेट और पेयजल उपलब्ध कराएगी।

यात्रियों को हेल्थ गाइडलाइन का पालन करना जरूरी

सभी यात्रियों के लिए चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। राज्य के अधिकारी यात्रियों को मास्क इस्तेमाल करने के बारे में निर्देश देंगे। रेलवे ने कहा कि संबंधित राज्य सरकारें यात्रियों को "आरोग्य सेतु एप" डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। बारह घंटे से अधिक के गंतव्य की स्थिति में यात्रियों को एक बार का भोजन रेलवे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। गंतव्य पर पहुंचने के बाद राज्य सरकार के अधिकारी यात्रियों की अगवानी करेंगे और उनकी स्क्रीनिंग और जरूरी होने पर आइसोलेशन में भेजेंगे। आगे की यात्रा से संबंधित सभी प्रबंध भी वही करेंगे।

Railways is charging only standard fare for this class from State Governments which is just 15% of the total cost incurred by Railways. Railways is not selling any tickets to migrants and is only boarding passengers based on lists provided by States: Railway Ministry Sources https://t.co/TiPKcBBTHZ

— ANI (@ANI) May 4, 2020