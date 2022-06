Side Effects of PUBG Game । उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 16 साल के लड़के ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि मां ने बच्चे को PUBG Game खेलने से इनकार किया था। मिली जानकारी के मुताबिक मां की हत्या के बाद बच्चा शव पास तीन दिन तक घर में बैठा रहा। इस दौरान उसकी छोटी बहन दूसरे कमरे में बंद थी। लेकिन जब घर से शव की दुर्गंध आने लगी तो आरोपी ने हत्या की झूठी कहानी बनाई और पुलिस को सूचना दी। लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद बच्चे ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक किशोर को गेम खेलने का आदी बताया जा रहा है।

पुलिस अधिकारी भी बोले, बच्चे ने मां पर गोली चलाई

शव से दुर्गंध आने पर जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो जांच के दौरान पता चला कि 16 वर्षीय बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। नाबालिग लड़के ने अपनी मां को PUBG गेम खेलने से रोकने के बाद उसे गोली मार दी।" पूर्वी लखनऊ के एडीसीपी कासिम आबिदी ने इस बात की पुष्टि की है।

UP | A minor boy shot dead his mother after she stopped him from playing PUBG game. Preliminary probe revealed that he was addicted to the game and his mother used to stop him from playing, due to which he committed the incident with his father's pistol: ADCP, East Lucknow (07.6) pic.twitter.com/t1gA1nG5k4

