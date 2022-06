Sidhu Moose Wala Postmortem Report: पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू को 19 गोलियां मारी गई, जो शरीर के आर-पार हो गई थीं। हार्ट पंचर होना उनकी मौत का कारण बना। कांग्रेस ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच एनआईए या सीबीआई से कराने की मांग की है।

लीवर और रीढ़ की हड्डी में लगी गोली

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हमले के 15 मिनट के अंदर सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। नाक में ब्लड भरने के कारण उनकी आंखें और मुंह बंद था। रिपोर्ट में कहा गया, 'हत्या के बाद ज्यादा खून बहने से मौत हो गई। गायक के लीवर में और रीढ़ की हड्डी में गोली लगी थी।'

#SidhuMooseWalaDeath | Postmortemt report of Sidhu Moose Wala states 'Haemorrhagic shock which is due to antemortem firearm injuries described and sufficient to cause death in ordinary course of nature' as the cause of his death.

He was shot dead in Mansa district on May 29th.

— ANI (@ANI) June 2, 2022