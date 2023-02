Smriti Irani in Parliament: गौतम अदाणी मामले पर आज संसद में वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर काफी आरोप लगाए। शाम को केंद्रीय मंत्री स्‍मृति ईरानी ने उनके आरोपों का जमकर पलटवार किया। उन्‍होंने कहा कि 30 साल से अमेठी की जनता बार-बार थी। कहा कि मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। लेकिन आप अमेठी जाएंगे तो पाएंगे कि इस एक परिवार ने मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित जमीन पर अपना गेस्ट हाउस बना लिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लोकसभा में जमकर कांग्रेस की खबर ली। उन्‍होंने कहा, फुर्सतगंज नामक एक हवाई अड्डा है। जमीन सरकारी है लेकिन परिवार ने बेटे-बेटी के नाम पर हॉस्टल खोल रखा है। पीएम सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर इन्फ्रा बनाते हैं लेकिन वहां राहुल और प्रियंका के नाम पर हॉस्टल बनाए गए हैं।

told that a medical college will be opened. But if you visit Amethi you will see that this one family made a guest house for themselves on the land allocated for medical college: Union minister Smriti Irani in Lok Sabha pic.twitter.com/xKqrxZaSEv

#WATCH | "...I need to repeat it as they are doing this to heckle me and to ruin the flow of the speech...Mahua is only behind the truth," asserts TMC MP Mahua Moitra in Lok Sabha speaking during Motion of Thanks on the President's Address pic.twitter.com/K9tgkZJBdD

— ANI (@ANI) February 7, 2023