Snake Bite: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक अजीबोगरीब दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में सांप के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। देवेंद्र मिश्रा नाम का यह व्यक्ति यूपी के शाहजहांपुर जिले में अपने गांव के आसपास सांपों को पकड़ने और उनके साथ वीडियो बनाने के लिए लोकप्रिय था। स्थानीय लोगों का कहना है कि उसने पहले भी करीब 200 सांपों को पकड़ा था। अपने पड़ोसी रवींद्र कुमार के घर से हाल ही में सांपों को हटाने के कुछ ही समय बाद, मरुआझाला गांव के पूर्व मुखिया को अत्यधिक विषैले कॉमन क्रेट ने काट लिया था।

घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मिश्रा ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और अपने गले में सांप लपेटे हुए गांव के चारों ओर घूमने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वह सांप को पांच साल की बच्ची के गले में डालता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एक अन्य क्लिप में आदमी को छड़ी से प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है। करैत ने लगभग एक घंटे बाद उसे काट लिया।

मिश्रा ने कथित तौर पर अस्पताल जाने के बजाय "विभिन्न जड़ी-बूटियों" के साथ सांप के काटने का इलाज करने की कोशिश की और बाद में जहर के कारण दम तोड़ दिया। इस महीने की शुरुआत में यूपी में अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद एक और व्यक्ति की सांप के काटने से मौत हो गई, जिसे खुद एक अज्ञात सांप ने काट लिया था। गोविंद मिश्रा (22) अरविंद मिश्रा (38) के अंतिम संस्कार के लिए लुधियाना से भवानीपुर गांव गए थे, और उन्हें नींद में ही काट लिया गया था।

जानिये कितना घातक है करैत

करैत के जहर को उपमहाद्वीप में सबसे खतरनाक माना जाता है और अगर समय पर करैत के काटने के शिकार को पर्याप्त एंटीवेनम नहीं मिलता है तो यह घातक मांसपेशी पक्षाघात का कारण बनता है।

In a bizarre accident, a man shooting a video with a snake, died in #UttarPradesh's Shahjahanpur district after he was allegedly bitten by the reptile.

The victim identified as Devendra Mishra was also a former village head of Maruajhala village. pic.twitter.com/DZHlD6v5dX

— IANS (@ians_india) August 22, 2022