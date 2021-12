Snowfall Update हिमाचल प्रदेश में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। राजधानी शिमला में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है, लेकिन सैलानी आसानी से ठंड का आनंद ले रहे हैं। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी शुक्रवार शाम 6.30 बजे हुई। देश के कोने-कोने से मनाली पहुंचे पर्यटकों ने इस सीजन की पहली बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर भारत के ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। अगले 7 दिन में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है।

Uttarakhand: IMD issues a yellow alert for cold waves in the state, from 18th to 21st Dec. The lowest temperature in the state on Friday, 17th Dec was recorded in Ranichauri (-2.7°C), Mukteshwar (0.2°C), Mussoorie (0.9°C), Pithoragarh (0.9°C), and New Tehri (1.4°C) as per IMD.

— ANI (@ANI) December 18, 2021