#COVID19 : कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। भारत में अभी तक COVID19 positive के कुल 1024 केस सामने आए हैं। इनमें से 901 अभी एक्टिव हैं, शेष 96 का इलाज हो चुका है और उन्‍हें डिस्‍चार्ज किया जा चुका है। देश में अभी तक कोरोना से मरने वालों की संख्‍या 27 हो चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यह ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश में लॉकडाउन घोषित होने के बावजूद यह हाल है। बीते दो दिनों में संक्रमितों की संख्‍या बढ़ी है। पुलिस एवं प्रशासन सख्‍ती से लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटे हैं लेकिन इसके बावजूद अभी भी लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने #COVID19 से निपटने के लिए 11 सशक्त समूहों का गठन किया है। इन 11 सशक्त समूहों में से 9 का नेतृत्व सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इनमें एक नीति आयोग NITI Aayog के सदस्य और दूसरे नीति आयोग के NITI Aayog के सीईओ शामिल हैं।

Total number of #COVID19 positive cases rise to 1024 in India (including 901 active cases, 96 cured/discharged/migrated people and 27 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/ACfXl8xRNq

Union Ministry of Home Affairs (MHA) constitutes 11 empowered groups for comprehensive & integrated response to #COVID19. Out of these 11 empowered groups, 9 are headed by Secretary level officers, 1 by a member of NITI Aayog and 1 by the CEO of NITI Aayog. pic.twitter.com/v02tpylqIk

