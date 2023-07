नैनीताल। Solar Flare: सूरज की सतह पर शुक्रवार की रात शक्तिशाली विस्फोट हुआ। विस्फोट से निकले तूफान का दायरा काफी ज्यादा था। यह 20 ग्रहों को चपेट में ले सकता था। सौर तूफान की दिशा पृथ्वी के विपरीत थी। इस कारण सैटेलाइट और हवाई सेवाओं को नुकसान नहीं हुआ।

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ. वहाबउद्दीन ने कहा कि भारतीय समयानुसार शुक्रवार रात 9 बजे सूरज की सतह पर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की लपटें पृथ्वी से 20 गुना बड़ी थीं।

AS PREDICTED! You may recall that I have been calling for this dark sinuous filament to erupt for a couple of days (see earlier tweets). Well, at about 18:30 UT today the west end did. It first starts to become very dynamic, lifting off and leaving behind a 2-reibbon flare. Neat! pic.twitter.com/R4tXTtYVjj

सूर्य की सतह पर बीते कई दिनों से सन स्पॉट (एआर3372) बना हुआ था। विज्ञानियों को इससे बड़े विस्फोट की आशंका थी। विस्फोट इतना बड़ा हुआ कि इसमें उठी ज्वाला भयानक थी। इसकी लपटें लाखों किलोमीटर दूर तक फैल गई।

कई अंतरिक एजेंसियों की दूरबीनों ने इन लपटों को कैद किया है। यह ज्वाला एम-4 कैटेगरी की आंकी गई है। इस श्रेणी के विस्फोट में हाई चार्ज पार्टिकल आकाश के बड़े हिस्से में छिटक गए। इसके साथ निकले तौर तूफान की दिशा पृथ्वी की तरफ नहीं थी।

CME WATCH - 2023.07.28: We start where we left off yesterday with the slow streamer eruption off the SW limb and the fast one off the NE - that actually looks like a double in slow motion! Then there is the even more violent eruption off the NW limb (M4 flare see earlier tweet). pic.twitter.com/lx4qWL4tAx

— Keith Strong (@drkstrong) July 29, 2023