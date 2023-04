रोड रेज मामले में 10 महीने की जेल की सजा काटकर नवजोत सिंह सिद्धू जेल से रिहा

तीन दशक पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक साल की सजा सुनाए जाने के करीब 10 महीने बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल से रिहा हो गया है। वह रोड रेज के मामले में सजा काट रहा था। इससे पहले जेल के बाहर उसके समर्थक ढोल बजाने पहुंच गए हैं। पटियाला जेल के बाहर ढोल बजाए जा रहे हैं जहां रोड रेज मामले में जेल गए पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को आज रिहा किया जाएगा। दूसरी तरफ उसके बेटे करण सिद्धू ने आरोप लगाया है कि मुझे संदेह है कि वे यहां मीडिया और भीड़ की मौजूदगी के कारण उसकी रिहाई में देरी कर रहे हैं। जेल अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया है कि उसे आज रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि उन्हें दोपहर में रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अब देर हो चुकी है। पटियाला जेल के बाहर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बेटे करण सिद्धू ने कहा अभी कुछ औपचारिकताएं की जा रही हैं। अभी से एक घंटे में जेल से बाहर होना चाहिए।

#WATCH | Congress leader Navjot Singh Sidhu released from Patiala jail, approximately 10 months after he was sentenced to one-year jail by Supreme Court in a three decades old road rage case pic.twitter.com/kzVB2vMnpk — ANI (@ANI) April 1, 2023

#WATCH | Punjab: Dhols being played outside the jail in Patiala where Former Punjab Congress president Navjot Singh Sidhu, who was jailed in a road rage case, will be released today. pic.twitter.com/ktALjRs4qG — ANI (@ANI) April 1, 2023

Punjab | A few formalities are being done right now. He should be out of jail in an hour from now: Karan Sidhu, son of Congress leader Navjot Singh Sidhu, outside Patiala jail pic.twitter.com/zyimb5GFHx — ANI (@ANI) April 1, 2023

