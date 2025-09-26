Ladakh Violence: सोनम वांगचुक गिरफ्तार, हिंसा के बाद पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

डिजिटल डेस्क। लेह में हालिया हिंसा के बाद लद्दाख पुलिस ने पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को हुई झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हुए और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई थीं। पुलिस का आरोप है कि वांगचुक ने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर अपनी भूख हड़ताल के दौरान दिए बयानों से भीड़ को भड़काया। उन्हें डीजीपी एस.डी. सिंह जामवाल के नेतृत्व वाली पुलिस टीम ने हिरासत में लिया।
इससे पहले केंद्र सरकार ने वांगचुक से जुड़ी संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया था। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर बताया कि संस्था को पहले ही कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कदम उठाया गया।
लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। शैक्षणिक संस्थान अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं और धारा 163 लागू की गई है। उन्होंने दोहराया कि क्षेत्र की शांति और परंपरा को बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
गुप्ता ने वांगचुक की संस्था पर हुई कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि यह निर्णय सबूतों के आधार पर लिया गया है और ऐसे तत्वों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप की ओर इशारा करते हुए बताया कि कुछ नाम सामने आए हैं और उनकी जांच चल रही है।
यह भी पढ़ें- MP में सभी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक बरकरार, 29 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, SECMOL को एफसीआरए पंजीकरण दिया गया था ताकि सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए विदेशी अंशदान प्राप्त हो सके। लेकिन संस्था पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। मंत्रालय ने साफ किया कि अधिनियम की धारा 14 के तहत लाइसेंस रद्द करना आवश्यक हो गया था।
सरकार और प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही लद्दाख में स्थिति पूरी तरह सामान्य होगी। वहीं, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां हिंसा और उससे जुड़े आरोपों की जांच में जुटी हैं।