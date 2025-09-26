Ladakh Violence: सोनम वांगचुक गिरफ्तार, हिंसा के बाद पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

डिजिटल डेस्क। लेह में हालिया हिंसा के बाद लद्दाख पुलिस ने पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को हुई झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हुए और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई थीं। पुलिस का आरोप है कि वांगचुक ने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर अपनी भूख हड़ताल के दौरान दिए बयानों से भीड़ को भड़काया। उन्हें डीजीपी एस.डी. सिंह जामवाल के नेतृत्व वाली पुलिस टीम ने हिरासत में लिया।

संस्था पर केंद्र की कार्रवाई इससे पहले केंद्र सरकार ने वांगचुक से जुड़ी संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया था। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर बताया कि संस्था को पहले ही कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कदम उठाया गया।