Sonia Gandhi की तबीयत खराब, दिल्ली से सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, पढ़िए हेल्थ अपडेट

सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता मानी जाती है। भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हैं, लेकिन पार्टी में कोई बड़ा फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मर्जी के बगैर नहीं होता है।

सोनिया गांधी इस उम्र में भी पार्टी की स्टार प्रचारक हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ ही तेलंगाना के आगामी विधानसभा चुनावों में सोनिया गांधी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगी।

Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi has been admitted to Delhi's Sir Gangaram Hospital with symptoms of mild fever. She is under doctors' observation and is currently stable: Sources pic.twitter.com/9uuZz8n4ra

