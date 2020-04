CWC बैठक में Sonia Gandhi ने कहा - 'BJP घृणा और साम्प्रदायिकता का वायरस फैला रही'

देश इस वक्त कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। इस बीच गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी Sonia Gandhi भाजपा पर हमलावर होती नजर आईं। सोनिया गांधी ने कहा कि 'भाजपा उस वक्त घृणा और साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह के वायरस को फैला रही है जब सभी लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एकजुट हैं।' बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि हमारे सामने कुछ Success Stories भी हैं और हमे उसकी सराहना करनी चाहिए।

BJP is spreading the virus of hatred and communal bias at the time when everyone together should fight coronavirus: Congress Interim President Sonia Gandhi during CWC meeting in Delhi (file pic) pic.twitter.com/TrE0QMCxbG — ANI (@ANI) April 23, 2020

सोनिया गांधी ने यह भी कहा

सोनिया गांधी ने बैठक के दौरान यह भी कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि हमें हर उस भारतीय को सैल्यूट करना चाहिए जो कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। पर्याप्त सुरक्षा उपरकरणों की वजह से महामारी तेजी से फैल रही है। उन्होंने कहा कि ', डॉक्टर्स, नर्सें, पैरामेडिकल स्टॉफ, हेल्थ वर्कर्स, सफाई कर्मी, आवश्यक सामग्री प्रदाता, एनजीओ और लाखों नागरिक देश के जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। उनका समर्पण और प्रतिबद्धता हम सभी को प्रेरित कर रही है।'

There are a few success stories & we should applaud them. Most of all we should salute every single Indian leading the fight against the #COVID19 pandemic in spite of the absence of adequate personal protection equipment: Congress President Sonia Gandhi at CWC meeting (file pic) pic.twitter.com/IWgtcKGwHz — ANI (@ANI) April 23, 2020

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह यह बोले

CWC बैठक के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 'लॉकडाउन की सफलता अंत में Covid-19 से निपटने की क्षमता पर तौली जाएगी। केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग कोरोना से जंग में सफलता की कुंजी है।'

Success of lockdown is to be judged finally on our ability to tackle #COVID19. Cooperation between the Centre & states is key to the success of our fight against COVID: Former PM Dr Manmohan Singh at CWC meeting (file pic) pic.twitter.com/RxhgMP1AKt — ANI (@ANI) April 23, 2020

गौरतलब है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 21 हजार को पार कर चुकी है। वहीं अब तक 681 लोगों की इस घातक वायरस ने जान ले ली है।

Posted By: Neeraj Vyas

