देश इस वक्त कोरोना त्रासदी का सामना कर रहा है। इससे निपटने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठा रही है लेकिन अब तक यह सारे कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। देश के संकट की इस घड़ी में सारे राजनीतिक दल एक साथ आते दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा सभी सांसदों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस निर्णय का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को कोरोना संकट से निपटने के लिए 5 सुझाव दिए हैं।

सोनिया गांधी ने दिए यह सुझाव

सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए पहला सुझाव दिया है कि मीडिया एडवरटाइजमेंट इसमें टीवी, प्रिंट और ऑनलाइन शामिल हैं इसके सहित PSU को अगले 2 सालों तक विज्ञापन देने पर बैन किया जाए। सिर्फ कोरोना संक्रमण से जुड़े पब्लिक हेल्थ एडवरटाइजमेंट ही दिए जाएं।

दूसरा, 20 हजार करोड़ के 'Central Vista' ब्यूटीफिकेशन और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को सस्पैंड किया जाए। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक बिल्डिंग में संसद फिलहाल आसानी से संचालित हो सकती है। फिलहाल नए भवन निर्माण की तत्काल जरुरत नहीं है।

तीसरा, एक्सपेंडिचर बजट में 30 प्रतिशत की अनुपातिक कमी की जाए (सैलेरी, पेंशन और सेंट्रल सेक्टर स्कीम को छोड़कर) इसमें भारत सरकार भी शामिल है। यह 30 प्रतिशत (2.5 लाख करोड़ हर साल लगभग) का बजट माइग्रेंट वर्कर्स सहित अन्य के लिए आर्थिक सुरक्षा के लिए अलॉट किया जाए।

चौथा, प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और अफसरों की सभी विदेश यात्राओं को फिलहाल होल्ड पर रखा जाए। स्पेशल इमरजेंसी या फिर राष्ट्रीय हित के दौरान यात्रा की जाए। विदेश यात्रा ने किए जाने की वजह से बचे राशि का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए किया जाए।

पांचवां सुझाव, पीएम केयर्स फंड की सारी राशि को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में ट्रांसफर किया जाए। इससे त्वरित, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से राशि का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

Congress Interim President Sonia Gandhi writes to PM Modi conveying support for Union Cabinet decision to reduce salaries for MPs by 30%. Letter states, "Austerity measures which can be used to divert much needed funds to the fight against Covid-19 are the need of the hour". pic.twitter.com/6yyBbPdtfG

— ANI (@ANI) April 7, 2020