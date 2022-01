Punjab Assembly Election 2022: बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पीसीसी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गईं। सिद्धू ने बाद में मोगा जिले में अपने भाई-बहनों से उनके आवास पर मुलाकात की। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को कहा, मालविका सूद सेवा के इरादे से पार्टी में शामिल हुई हैं। अब इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मोगा से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। मालविका का स्वागत करते हुए चन्नी ने ट्वीट किया, 'सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर का पार्टी में स्वागत है। मुझे विश्वास है कि मालविका पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा और मदद के साथ लोगों की सेवा करेगी

चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते सोनू सूद की पंजाब के "स्टेट आइकन" के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दिया था। हालांकि, बॉलीवुड अभिनेता ने कहा था कि उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ दिया क्योंकि परिवार के सदस्य आगामी विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। एक साल पहले चुनाव आयोग द्वारा उन्हें राज्य का "आइकन" बनाया गया था।

सत्तारूढ़ कांग्रेस को अभी भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित करनी है। पार्टी ने पहले ही स्क्रीनिंग कमेटी की दो बैठकें की हैं और घोषणा की है कि पार्टी के नेता मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की अपनी दुविधा के अलावा कम से कम 50 सीटों के लिए आम सहमति पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी दुविधा यह होगी कि मौजूदा सीएम चन्नी को आगे बढ़ाया जाए या सीएम पद के लिए सिद्धू का नाम लिया जाए।

Welcoming Malvika Sood Sachar, sister of Social Worker & Actor, @SonuSood , into the party-fold. I am sure Malvika will serve the people with full honesty and integrity and help spread the message of the Congress party at the grass-root level.#SonuSoodWithCongress pic.twitter.com/yqxXV8hHCP

— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) January 10, 2022