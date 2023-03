सपा की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार से कोलकाता के एक पांच सितारा होटल में आयोजित होगी। 11 साल के अंतराल के बाद कोलकाता में यह बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत देशभर से समाजवादी पार्टी के नेता हिस्सा लेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में साल के अंत में होने वाले तीन हिदी भाषी राज्यों- राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी।

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार शाम कोलकाता में बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश के साथ सपा के उपाध्यक्ष किरणमय नंदा एवं वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव भी थे। ममता व अखिलेश के बीच यहां बंद कमरे में काफी देर तक बैठक चलीं। तृणमूल सूत्रों के अनुसार, इस दौरान दोनों नेताओं के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति समेत देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। ममता से मुलाकात के बाद पत्रकारों के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि सबको मिलकर काम करना है।

कांग्रेस से गठबंधन व आगामी चुनाव में उसकी भूमिका के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी भूमिका तय कर रही है। केसीआर, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और एमके स्टालिन सभी गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शनिवार को पार्टी की यहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी। उन्होंने साफ कहा कि हम सभी का एक ही लक्ष्य है भाजपा को हराना।

Topic is not who will be in front, topic is that BJP; which is destroying the country should be removed...This position (PM) is big we all will sit together & discuss it later. We are aiming to get 80 on 80 in UP, we are with didi (Mamata Banerjee) to defeat BJP: SP chief… https://t.co/pHOqXFFov7 pic.twitter.com/fSsZwEpgLl

— ANI (@ANI) March 17, 2023