Goa Gang rape case: गोवा में समुद्र तट के किनारे दो नाबालिग लड़कियों के साथ हुए सामूहिक बलात्कार (Gang rape Case) के मामले में गोवा के मुख्यमंत्री के बयान पर बवाल मचा हुआ है। विधानसभा में सीएम प्रमोद सावंत के बयान को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने विरोध और नाराजगी जाहिर की है। मुख्यमंत्री सावंत ने बुधवार को सदन में ध्यानाकर्षण नोटिस पर एक चर्चा के दौरान कहा, ‘जब 14 साल के बच्चे पूरी रात समुद्र तट पर रहते हैं तो माता-पिता को आत्ममंथन करने की जरूरत है। हम सिर्फ इसलिए ही सरकार और पुलिस पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, कि बच्चे नहीं सुनते।’ आपको बता दें कि गृह विभाग की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री ही संभाल रहे हैं।

Four people were immediately arrested and among them, one was a govt servant who has been suspended. Parents should also take responsibility while sending minor children out: Goa Chief Minister Pramod Sawant on gang rape of two minor girls on a beach pic.twitter.com/ZH6x40jpo5

— ANI (@ANI) July 29, 2021