    स्वस्थ पंजाब की ओर कदम: आम आदमी क्लीनिक बने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहचान

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 08:21:21 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 08:27:32 PM (IST)
    पंजाब में आम आदमी क्‍लीनिक।

    HighLights

    1. अब तक इन क्लीनिकों में 4.20 करोड़ से अधिक मरीज इलाज प्राप्त कर चुके हैं।
    2. 80 लाख से अधिक मुफ्त जांचें की गई हैं। रोज 73 हजार लोग लाभ उठा रहे हैं।
    3. मरीजों में 54% महिलाएं हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं तक इनकी पहुंच को दर्शाता है।

    15 अगस्त 2022 को शुरू हुए आम आदमी क्लीनिक पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक शांत लेकिन गहरी क्रांति लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की यह पहल अब राज्य में सस्ती, सरल और भरोसेमंद प्राथमिक चिकित्सा का सबसे मजबूत आधार बन चुकी है। अक्टूबर 2025 तक राज्य में कुल 881 आम आदमी क्लीनिक संचालित हो रहे हैं 316 शहरी और 565 ग्रामीण क्षेत्रों में।

    अब तक इन क्लीनिकों में 4.20 करोड़ से अधिक मरीज इलाज प्राप्त कर चुके हैं, जबकि 80 लाख से अधिक मुफ्त जांचें की गई हैं। प्रतिदिन करीब 73 हजार लोग इनसे लाभ उठा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मरीजों में 54% महिलाएं हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की बढ़ती पहुंच और विश्वास को दर्शाता है।


    क्लीनिकों में 107 प्रकार की आवश्यक दवाईयां और 47 तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध हैं। मरीज संतुष्टि दर भी बेहद ऊंची है—98% लोगों को सभी दवाइयां क्लीनिक से ही मिलीं। लगातार लौटने वाले 2.7 करोड़ मरीज यह साबित करते हैं कि सेवा की गुणवत्ता को जनता ने दिल से स्वीकार किया है।

    इन क्लीनिकों के कारण लोगों को लगभग 2000 करोड़ रुपये के निजी चिकित्सा खर्च से बचत हुई है। डिजिटल रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रिपोर्ट और आईटी-संचालित प्रबंधन प्रणाली ने पूरी प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाया है।

    मुख्यमंत्री मान कहते हैं, “हमारी प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति को सम्मानजनक, मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिले।” आज आम आदमी क्लीनिक सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, सुरक्षित और समावेशी पंजाब की मजबूत नींव बन चुके हैं।

