Diego Maradona Watch: असम पुलिस ने दुबई पुलिस के साथ मिलकर एक चोरी की लग्जरी घड़ी बरामद की है। जो दिवंगत फुटबॉलर डिएगो माराडोना की थीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आज (शनिवार) ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरोपी की पहचान वाजिद हुसैन के रूप में हुई है। पुलिस ने हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

In an act of international cooperation @assampolice has coordinated with @dubaipoliceHQ through Indian federal LEA to recover a heritage @Hublot watch belonging to legendary footballer Late Diego Maradona and arrested one Wazid Hussein. Follow up lawful action is being taken. pic.twitter.com/9NWLw6XAKz

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 11, 2021