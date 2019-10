श्रीनगर। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां के हालातों का जायजा लेने के लिए सूफी डेलिगेशन जम्मू कश्मीर पहुंचा हुआ है। डेलीगेशन के साथ गए नसीरुद्दीन चिश्ती का बड़ा बयान सामने आया है। चिश्ती ने कहा कि कश्मीर में किसी भी तरह के मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है। चिश्ती के मुताबिक 'हम यहां स्थानीय लोगों से मिले और किसी भी व्यक्ति ने मानव अधिकारों का उल्लंघन होने की बात नहीं कही। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा झूठा था। हां, यहां मूलभूत सेवाएं जैसे फोन पर प्रतिबंध लगा था। लेकिन जब बड़े कदम उठाए जाते हैं तो इस तरह के निर्देश जारी किए जाते हैं।'

Naseeruddin Chishti, part of Sufi delegation visiting J&K,in Srinagar: We met locals and none of the locals complained of human rights violations.Pakistani propaganda is false,yes basic services like phone were restricted but when big step is taken,such directions are issued pic.twitter.com/PTGUc9bQm4

नसीरुद्दीन चिश्ती ने यह भी कहा कि 'मुस्लिमों के रहने के लिए भारत सबसे बेहतर देश है। पाकिस्तान पीएम इमरान खान द्वारा जेहाद की बात कहना बेहद शर्मनाक है। पाकिस्तान की दिलचस्पी है तो उसे चीन और फिलिस्तीन में जाकर लड़ाई लड़ना चाहिए। हमें पाकिस्तान के मशविरे की जरुरत नहीं है।'

Naseeruddin Chishti, part of Sufi delegation visiting J&K,in Srinagar: India is the best country for Muslims. Pakistan PM's call for jihad is shameful. Pakistan should go and fight in Palestine or China if so interested, we don't need their advice. https://t.co/FWrYcglRy7 pic.twitter.com/lR3zOphXQm

