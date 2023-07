Sunday Top News: देश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल के आम चुनावों से पहले सियासी पारा गर्म है। चुनावी रैलियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं मानसून की दस्तक और विभिन्न राज्यों में जारी भारी बारिश की चर्चा भी हो रही है। खेल की बात करें तो भारत में इस साल के आखिरी में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर माहौल बनने लगा है। यहां पढ़िए देश-दुनिया की आज की बड़ी खबरें

दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने भजनपुरा इलाके में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां सड़क के बीच में आ रहे मंदिर और एक मजार को तोड़ दिया गया। मंदिर पर बुलडोजर चलाने से पहले पुलिस अधिकारियों ने भगवान के दर्शन किए, हाथ जोड़े। इसके बाद मूर्तियां हटाई गईं और कड़ी सुरक्षा के बीच कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए वीडियो

#WATCH | An anti-encroachment drive is being carried out by the PWD in Delhi's Bhajanpura area to remove a Hanuman temple and Mazar

#WATCH | An anti-encroachment drive is being carried out by the PWD in Delhi's Bhajanpura area to remove a Hanuman temple and Mazar

This is a PWD road and they (concerned persons) were served notice to remove the structure themselves, but they did not remove it, so it was… pic.twitter.com/CDQIpUsfW5

— ANI (@ANI) July 2, 2023