नूंह। हरियाणा (Haryana Violence) के नूंह में धीरे-धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। रविवार को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक (3 घंटे के लिए) कर्फ्यू में छूट दी गईं। इस दौरान लोग जरूरी चीजें खरीदते नजर आए। वहीं गुरुग्राम के टिघर में महापंचायत हुई। यहां हिंदू समाज से लोग जुटे और हालात पर चर्चा की। इस दौरान कड़ी सुरक्षा रही। वहीं प्रशासन की सख्ती जारी है। हिंसा वाले दिन जिस होटल की बिल्डिंग से पत्थरबाजी हुई थी, उसे ध्वस्त कर दिया गया। देखिए फोटो वीडियो

#WATCH | Haryana | Curfew in Nuh lifted for the movement of public from 9 am to 12 noon (3 hours only) today.

People step out of their houses to purchase vegetables and other medicines. Visuals from Nuh Sabzi Mandi. pic.twitter.com/giwCz4BUov

— ANI (@ANI) August 6, 2023