लखनऊ। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। शनिवार को वे लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) से मिले। इस दौरान सुपरस्टार ने पैर छूकर योगी का आशीर्वाद लिया। रजनीकांत के आज अयोध्या जाने के साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने का भी कार्यक्रम है।

मेगास्टार ने मुख्यमंत्री के साथ अपनी हालिया हिट 'जेलर' देखने की योजना बनाई है। लखनऊ की यात्रा से पहले एएनआई साक्षात्कार में रजनीकांत ने कहा था, 'मैं सीएम के साथ फिल्म देखूंगा। फिल्म की सफलता आशीर्वाद की तरह महसूस होती है।'

Wondering why a 72-year-old SuperStar #Rajnikant is bowing down touching the feet of a 52-year-old #YogiAdityanath.

No, it’s not because Yogi is CM but because of Hindu Dharma 🙏 ✓

Yogi Adityanath is a sanyasi who received Deeksha at 22 years and is the head of the Gorakhnath… pic.twitter.com/hr6L3qe9RJ

— Prince of Hastinapur (@duryodan_) August 19, 2023