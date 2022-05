Hyderabad Encounter Case: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित आयोग ने 2019 के चर्चित हैदराबाद एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है और इसमें शामिल कुछ पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है और राज्य सरकार को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमारी राय में आरोपियों को जानबूझ गोली मारी गई, ताकि उनकी मौत हो जाए। इसलिए एनकाउंटर में शामिल पुलिस अफसरों पर क्रिमिनल केस होना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सिरपुरकर आयोग को 6 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा था। लेकिन कोरोना महामारी की वजह के काम में देरी हुई और आयोग ने अगस्त 2020 के तय समय के बजाए इस साल जनवरी में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। शुक्रवार को चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने रिपोर्ट को खोला।

The accused policemen had deliberately fired upon with an intent to cause the death of the accused, opined Supreme Court-appointed Commission inquiring into the alleged encounter of the four accused in the rape and murder on December 6, 2019 in Hyderabad. pic.twitter.com/V86A2rN4Vv

— ANI (@ANI) May 20, 2022