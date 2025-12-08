मेरी खबरें
    'स्तन पकड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं', महिला-विरोधी टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, HC और निचली अदालतों के लिए नई गाइडलाइन

    देश में रेप और यौन अपराधों से जुड़े मामलों में अदालतों द्वारा की गई विवादित टिप्पणियों ने एक बार फिर न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन सभी फैसलों और टिप्पणियों का रिकॉर्ड मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ अब ऐसी एकसमान और स्पष्ट गाइडलाइन तैयार करने जा रही है।

    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 07:37:22 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 07:37:22 PM (IST)
    'स्तन पकड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं', महिला-विरोधी टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, HC और निचली अदालतों के लिए नई गाइडलाइन
    SC बनाएगा देशभर की अदालतों के लिए रेप मामलों पर एकसमान और स्पष्ट गाइडलाइन। फाइल फोटो

    1. इलाहाबाद हाई कोर्ट का विवादित आदेश स्थगित रखा गया
    2. कई हाई कोर्ट के संवेदनहीन फैसलों पर चिंता जताई गई
    3. पीड़िताओं को डराने वाली टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

    डिजिटल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न हाई कोर्ट और निचली अदालतों में रेप और यौन अपराध से जुड़े मामलों पर आए विवादित तथा महिला-विरोधी आदेशों को लेकर बेहद सख्त रुख दिखाया है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि ऐसी संवेदनहीन टिप्पणियां न केवल पीड़िताओं का मनोबल गिराती हैं, बल्कि कई बार उन पर शिकायत वापस लेने का अप्रत्यक्ष दबाव भी बनाती हैं। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट अब पूरे देश के हाई कोर्ट्स के लिए एक समग्र और स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

    मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रेप और यौन उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मामलों में अदालतों को अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी जोड़ा कि यदि सभी विवादित आदेशों और टिप्पणियों का विस्तृत रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट एक व्यापक मार्गदर्शन तैयार कर सकता है, जिससे निचली अदालतें और हाई कोर्ट ऐसे मामलों में सही दृष्टिकोण अपना सकें।


    सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस अत्यधिक विवादित आदेश पर लगाई रोक को भी जारी रखा, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग का सीना पकड़ना और पायजामे का नाड़ा तोड़ने जैसी हरकत को ‘रेप की कोशिश’ मानने के पर्याप्त तथ्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर हस्तक्षेप कर चुका है। अब न्यायालय ने अन्य सभी समान टिप्पणी वाले मामलों का रिकॉर्ड भी मांगा है, ताकि उन्हें भी संज्ञान में लिया जा सके।

    सुनवाई में वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में यह टिप्पणी की थी कि रात का समय मानो आमंत्रण जैसा था, जो न्याय प्रक्रिया और संवेदनशीलता, दोनों के विरुद्ध है। उन्होंने आगे बताया कि कोलकाता हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट में भी इसी तरह की टिप्पणियां सामने आई हैं, जिनसे पीड़िताओं की गरिमा प्रभावित होती है। इसी क्रम में एक अन्य वकील ने जानकारी दी कि हाल ही में एक सेशन कोर्ट में इन-कैमरा सुनवाई के दौरान भी एक लड़की के साथ अनुचित व्यवहार किया गया।

    इन सभी घटनाओं पर कड़ा असंतोष व्यक्त करते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में ऐसी कोई टिप्पणी या व्यवहार नहीं होना चाहिए जो पीड़िता को डरा दे या उसे शिकायत वापस लेने के लिए विवश करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय का दायित्व है कि वह संवेदनशील मामलों में न्याय की गरिमा बनाए रखे और पीड़िताओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करे।

    सुप्रीम कोर्ट अब सभी संबंधित मामलों का पूरा रिकॉर्ड मंगाकर विस्तृत गाइडलाइन तैयार करेगा, जिसे देश के सभी हाई कोर्ट और निचली अदालतों को पालन करना अनिवार्य होगा। यह कदम न्याय-व्यवस्था में एक समान संवेदनशीलता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

