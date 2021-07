Facebook के वाइस प्रेसिडेंट को दिल्ली दंगों के मामले में विधानसभा समिति के सामने पेश होना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसीडेंट अजीत मोहन के खिलाफ दिल्ली विधानसभा समिति की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया। फेसबुक इंडिया के Vice Pressiddent अजीत मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उनके खिलाफ दिल्ली विधानसभा समिति द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई थी। दिल्ली विधानसभा की समिति ने उन्हें दिल्ली हिंसा मामले के संबंध में जवाब देने के लिए बुलाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई राहत नहीं दी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कि समिति को पूछताछ करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वह किसी तरह की जांच या कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो पुलिस और कानून-व्यवस्था का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सीमाओं के पार लोगों को प्रभावित करने की शक्ति और क्षमता है और इन प्लेटफार्म्स पर बहस और पोस्ट में समाज का ध्रुवीकरण करने की क्षमता है, क्योंकि समाज के कई सदस्यों के पास किसी भी मैसेज को वेरीफाई करने का कोई साधन नहीं है।"

SC said that the social media platforms are having power & potential to influence people across borders, like Facebook & debates and posts on these platforms may have potential to polarise the society as many members of society do not have the wherewithal to verify contents.

— ANI (@ANI) July 8, 2021