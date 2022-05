Supreme Court on Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि वाराणसी से डीएम ये सुनिश्चित करें कि मस्जिद में सर्वे के दौरान जिस जगह पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, उस इलाके की सुरक्षा हो। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि सुरक्षा इंतजामों की वजह से मुस्लिम पक्ष को अपनी इबादत या नमाज पढ़ने में कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता हिंदू श्रद्धालुओं को नोटिस जारी किया। वहीं मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय की गई है।

Supreme Court also orders that direction to protect the area where Shivling is reported to be found shall not in any manner restrain or impede access of Muslims to the mosque or use of it for performing prayers and religious observances.

