'नेपाल में बैन करने पर क्या हुआ, देखा ना', पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध याचिका पर SC ने कहा, जानें क्यों?

एजेंसी, नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी (Pornography) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। इस दौरान अदालत ने पड़ोसी देश नेपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि देखिए वहां प्रतिबंध लगाने के बाद क्या हुआ - युवाओं ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। कोर्ट ने याचिका पर अब चार हफ्ते बाद सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल अदालत इस मामले को सूचीबद्ध नहीं करेगी। मुख्य न्यायाधीश गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे सामाजिक और संवेदनशील विषय पर जल्दबाजी में कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ता ने क्या मांग की थी? याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार से यह मांग की थी कि वह पोर्नोग्राफी देखने पर अंकुश लगाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति और ठोस कार्ययोजना तैयार करे। याचिका में कहा गया था कि खासकर नाबालिगों (18 वर्ष से कम आयु के लोगों) को ऐसी सामग्री तक पहुंचने से रोकने के लिए सख्त नियंत्रण प्रणाली और तकनीकी फिल्टर लगाए जाएं। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील सामग्री देखने पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि इसका असर समाज और युवाओं की मानसिकता पर नकारात्मक पड़ता है। डिजिटलीकरण से बढ़ी चुनौती याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि डिजिटलीकरण के इस दौर में हर व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। शिक्षित या अशिक्षित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक क्लिक में सब कुछ सुलभ है। याचिका में कहा गया कि सरकार खुद स्वीकार कर चुकी है कि इंटरनेट पर अश्लील सामग्री को बढ़ावा देने वाली लाखों वेबसाइट्स मौजूद हैं, जिन तक पहुंच को रोकने के प्रभावी उपाय अभी नहीं किए गए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान जब स्कूली बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं के लिए डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे थे, तब भी उन डिवाइसों में पोर्नोग्राफी साइट्स तक पहुंच को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सॉफ्टवेयर और पैरेंटल कंट्रोल की जरूरत याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि दुनिया में ऐसे कई पैरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जिनके माध्यम से माता-पिता अपने बच्चों के डिवाइस पर देखी जाने वाली सामग्री को सीमित कर सकते हैं। भारत में भी ऐसी व्यवस्था को कानूनी तौर पर लागू करने की मांग की गई।