मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'नेपाल में बैन करने पर क्या हुआ, देखा ना', पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध याचिका पर SC ने कहा, जानें क्यों?

    Supreme Court on Pornography Ban: देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी (Pornography) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। इस दौरान अदालत ने पड़ोसी देश नेपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि देखिए वहां प्रतिबंध लगाने के बाद क्या हुआ...

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 03:23:25 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 03:23:25 PM (IST)
    'नेपाल में बैन करने पर क्या हुआ, देखा ना', पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध याचिका पर SC ने कहा, जानें क्यों?
    सुप्रीम कोर्ट

    एजेंसी, नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी (Pornography) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। इस दौरान अदालत ने पड़ोसी देश नेपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि देखिए वहां प्रतिबंध लगाने के बाद क्या हुआ - युवाओं ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। कोर्ट ने याचिका पर अब चार हफ्ते बाद सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

    मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल अदालत इस मामले को सूचीबद्ध नहीं करेगी। मुख्य न्यायाधीश गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे सामाजिक और संवेदनशील विषय पर जल्दबाजी में कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता।


    याचिकाकर्ता ने क्या मांग की थी?

    याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार से यह मांग की थी कि वह पोर्नोग्राफी देखने पर अंकुश लगाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति और ठोस कार्ययोजना तैयार करे। याचिका में कहा गया था कि खासकर नाबालिगों (18 वर्ष से कम आयु के लोगों) को ऐसी सामग्री तक पहुंचने से रोकने के लिए सख्त नियंत्रण प्रणाली और तकनीकी फिल्टर लगाए जाएं।

    इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील सामग्री देखने पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि इसका असर समाज और युवाओं की मानसिकता पर नकारात्मक पड़ता है।

    डिजिटलीकरण से बढ़ी चुनौती

    याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि डिजिटलीकरण के इस दौर में हर व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। शिक्षित या अशिक्षित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक क्लिक में सब कुछ सुलभ है।

    याचिका में कहा गया कि सरकार खुद स्वीकार कर चुकी है कि इंटरनेट पर अश्लील सामग्री को बढ़ावा देने वाली लाखों वेबसाइट्स मौजूद हैं, जिन तक पहुंच को रोकने के प्रभावी उपाय अभी नहीं किए गए हैं।

    कोविड-19 महामारी के दौरान जब स्कूली बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं के लिए डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे थे, तब भी उन डिवाइसों में पोर्नोग्राफी साइट्स तक पहुंच को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

    सॉफ्टवेयर और पैरेंटल कंट्रोल की जरूरत

    याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि दुनिया में ऐसे कई पैरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जिनके माध्यम से माता-पिता अपने बच्चों के डिवाइस पर देखी जाने वाली सामग्री को सीमित कर सकते हैं। भारत में भी ऐसी व्यवस्था को कानूनी तौर पर लागू करने की मांग की गई।

    समाज और युवाओं पर प्रभाव

    याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि पोर्नोग्राफी का 13 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इससे न केवल उनके व्यवहार और सोच पर असर पड़ता है, बल्कि यह समाज के नैतिक ढांचे को भी कमजोर करता है।

    सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

    सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के विषयों पर नीति निर्माण सरकार का अधिकार क्षेत्र है। अदालत ने फिलहाल इस याचिका पर कोई आदेश देने से इनकार करते हुए इसे चार हफ्ते बाद के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि नेपाल में हाल ही में हुए प्रतिबंध के बाद वहां के जेनरेशन-ज़ेड युवाओं द्वारा हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों से सबक लिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि किसी भी सामाजिक नीति को लागू करने से पहले जनभावना और स्वतंत्रता के अधिकारों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

    इसे भी पढ़ें... PM Kisan Yojana: खुशखबरी! किसानों के खाते में इस दिन आएंगे 2-2 हजार रुपए?, 21वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.